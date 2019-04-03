بالصور.. الامطار تتسبب بانهيار احد المنازل في داقوق

الخليج 365/ كركوكتسببت الامطار الغزيرة التي هطلت على في مناطق متفرقة من البلاد، بينها قضاء داقوق جنوبي كركوك الى انهيار منزل سكني بالقضاء.

وبحسب مصدر امني لـ الخليج 365، فأن "ذلك لم يؤدي الى وقوع اية خسائر بشرية".

يذكر ان البلاد شهدت خلال الايام الماضية تساقط امطار غزيرة ادت الى غرق الشوارع والازقة وحدوث سيول وفيضانات في بعض المناطق اسفرت عن الحاق خسائر مادية وبشرية.





