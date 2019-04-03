- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخليج 365/ كركوك
تسببت الامطار الغزيرة التي هطلت على في مناطق متفرقة من البلاد، بينها قضاء داقوق جنوبي كركوك الى انهيار منزل سكني بالقضاء.
يذكر ان البلاد شهدت خلال الايام الماضية تساقط امطار غزيرة ادت الى غرق الشوارع والازقة وحدوث سيول وفيضانات في بعض المناطق اسفرت عن الحاق خسائر مادية وبشرية.
تسببت الامطار الغزيرة التي هطلت على في مناطق متفرقة من البلاد، بينها قضاء داقوق جنوبي كركوك الى انهيار منزل سكني بالقضاء.
وبحسب مصدر امني لـ الخليج 365، فأن "ذلك لم يؤدي الى وقوع اية خسائر بشرية".
يذكر ان البلاد شهدت خلال الايام الماضية تساقط امطار غزيرة ادت الى غرق الشوارع والازقة وحدوث سيول وفيضانات في بعض المناطق اسفرت عن الحاق خسائر مادية وبشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الامطار تتسبب بانهيار احد المنازل في داقوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.