معلمو النجف يعترضون على تخصيص قطع اراض بعيدة عن مركز المدينة

عقدت نقابة المعلمين في محافظة النجف، الاربعاء، اجتماعا طارئا اعتراضا على تخصيص قطع اراض بعيدة عن مركز المدينة.
وقال مراسل الخليج 365، في النجف إن نقابة المعلمين عقدت، اليوم، اجتماعا طارئا للمعلمين اعتراضا على تخصيص قطع اراض بعيدة عن مركز المدينة وكلفها العالية، بسبب تحميل مبالغ الخدمات وهي دون خدمات.
وأوضح أن النقابة اعلنت عن تشكيل وفد للقاء رئيس الحكومة ببغداد بشأن هذا الامر، كما أكد المجتمعون على توجيه رسالة الى المرجع الاعلى السيد علي السيستاني بهذا الخصوص.
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