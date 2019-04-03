السعودية: نعتزم خلال الشهرين المقبلين منح تأشيرات للعراقيين من بغداد

الخليج 365/ بغداداعلنت السعودية ، الاربعاء، عزمها خلال الشهرين المقبلين منح تأشيرات للعراقيين من بغداد، فيما اشار مصدر مطلع الى ان الوفد السعودي الذي سيزور العراق اليوم سيوقع عددا من الاتفاقات المهمة.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف قوله ان "زيارة الوفد السعودي لبغداد اليوم، تأتي في إطار التنسيق المشترك بين البلدين على الصعد كافة، لا سيما أن العلاقات مع السعودية من الأهمية بنحو ينعكس على مصالح الشعبين الشقيقين"، لافتا إلى أن "السعودية يمكن أن تلعب دوراً في مرحلة الاستثمار وإعادة الإعمار في العراق، والتعاون مع دوائر اقتصادية متعددة"، على حد تعبيره.



وكانت الدورة الأولى لمجلس التنسيق بين البلدين عقدت في العاصمة السعودية الرياض في تشرين الأول 2017 برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وبحسب الصحيفة فأن الوفدين سيوقعان خلال الزيارة عدداً من الاتفاقات المهمة، وإطلاق جملة من المشاريع في عدة مجالات، لا سيما الجوانب الاقتصادية والتجارية.

وبحسب السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، فإن "العلاقات السعودية العراقية تمر بأفضل حالاتها في الوقت الراهن"، موضحا ان "مجلس التنسيق السعودي العراقي سيكون انطلاقة لعدد من المشاريع وتوقيع اتفاقيات مختلفة".

وأضاف "نعتزم خلال الشهرين المقبلين منح تأشيرات للأشقاء العراقيين من بغداد، ونفتتح رسمياً القنصلية السعودية هناك".

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ويهدف مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، كما يهدف المجلس إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين، ونقل التقنية والتعاون في البحث العلمي.

ويضم الوفد السعودي الذي سيزور بغداد اليوم كلاً من بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، وعبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، وخالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وحمد آل الشيخ وزير التعليم، وتركي الشبانة وزير الإعلام، وثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، وأحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، وعبد العزيز العبد الكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ورميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، وعبد الرحمن الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

واعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، ان وفدا سعوديا "عالي المستوى" سيصل العراق اليوم الاربعاء، فيما اكد توجهه الى المملكة خلال اسبوعين.

