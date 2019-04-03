الامانة تعلن استهداف مدير قسم بلدية بغداد الجديدة بعبوات ناسفة

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن استهداف مدير قسم بلدية بغداد الجديدة بعبوات ناسفة، فيما استنكرت هذا الاعتداء.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "منزل مدير قسم التجاوزات في بلدية بغداد الجديدة تعرض الى اعتداء بالعبوات الناسفة أسفرت عن أضرار مادية وتحطيم للممتلكات فقط"، مستنكرة "هذا الاعتداء".
واضافت ان "هذا العمل الذي يندرج تحت العناوين الإرهابية"، مشيرة الى ان "ذلك لن يثنيها عن حملاتها في ازالة التجاوزات".
وخاطبت الامانة القوات الامنية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة والقبض عليهم".
يذكر ان امانة بغداد تعلن بين فترة واخرى عن تعرض منتسبيها الى اعتداءات متكررة، تؤدي الى الحاق اضرار مادية واحيانا لخسائر بشرية.
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