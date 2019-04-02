مجلس الوزراء يوافق على اعفاء ذوي الشهداء من المتجاوزين على اعانات الحماية

الخليج 365/ بغدادوافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على اعفاء ذوي الشهداء من المتجاوزين على اعانات الحماية، كما وافق على استئناف العمل لإكمال مشروع ماء ام قصر من قبل الشركة المنفذة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وجرى خلال الجلسة إعادة عرض موضوع خطة مراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن مجدداً على مجلس الوزراء والموافقة على تحديد موعد اجرائه عام 2020".



واضاف المكتب، أنه "تمت الموافقة على اعفاء ذوي الشهداء من المتجاوزين على اعانات الحماية الاجتماعية من المبالغ المترتبة على تلك الاعانات، كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية ، وتمت إعادة عرض مشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الأعظم رقم ( 19 ) لسنة 1997 مُجددًا على مجلس الوزراء".

وتابع المكتب، أن "المجلس قرر الغاء قرار مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2018 ، والامر الديواني ( 34 لسنة2018 ) بشأن تأليف غرفة عمليات الامانة العامة لمجلس الوزراء، وشهدت الجلسة الموافقة على استئناف العمل لإكمال مشروع ماء ام قصر من قبل الشركة المنفذة".

وتابع المكتب، انه "تمت إعادة عرض موضوع تخصيص نسبة (30%) من ايرادات الرسوم والغرامات المستحصلة لدعم صندوق الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجددا على مجلس الوزراء، واقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن انبوب الغاز الجاف ( نفط خانة ـ بغداد ) / الخط الايراني ، الى جانب ابرام عقد ايجار جديد مع شركة مجموعة السيطرة على المخاطرالمحدودة C.R.G، كما وافق مجلس الوزراء على نقل ملكية اراضٍ من وزارة الصناعة والمعادن الى وزارة الكهرباء بدون بدل".

واشار المكتب، الى انه "جرى إقرار توصية لجنة الشطب المركزية في مجلس القضاء الاعلى بشأن شطب الأثاث والموجودات المستهلكة وفي وزارة الصحة والبيئة، بشأن شطب سيارات اسعاف عائدة الى دائرة صحة البصرة ، وفي وزارة النقل" .

