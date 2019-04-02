شرطة النجف توجه بمنع عمل النساء في "الكافيهات" داخل المحافظة

الخليج 365/ بغدادوجه قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب الزبيدي، الثلاثاء، بمنع عمل النساء في الكافيهات التي يرتادها الرجال في المحافظة، بالاضافة الى عدم دخول الاحداث إليها.

وقال الزبيدي في بيان تلقت، الخليج 365 نسخة منه، إنه "سوف نتعامل بكل حزم مع اصحاب الكافيهات الذين يستخدمون النساء للعمل في الكافيهات الرجالية ويسمحون بدخول الاحداث اليها"، مشددا على "عدم فتح اي كافيه مخالف للضوابط القانونية".



واضاف "أننا مع الحقوق والحريات لكن في اطارها الديني والاخلاقي والقانوني، وما عدا ذلك لن نتهاون او نسمح به"، مبينا "يجب ان نحفظ مكانة مدينتنا ونحافظ على رفعتها كونها إرث الدين والعلم والمعرفة ومصدر الإشعاع الفكري".

ووجه محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء 2 نيسان 2019، بإغلاق المقاهي و"الكوفي شوبات" غير المرخصة في المحافظة.

