الحكيم: الموصل للموصليين فلا مزاد ولا مساومة ولا تهديد ولا وعيد

اعتبر رئيس تحالف الاصلاح عمار الحكيم، الثلاثاء، ان مدينة الموصل للموصليين، مشيرا الى انه لا مزاد ولا مساومة ولا تهديد.
وقال الحكيم في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها الخليج 365 إن "مثلما قلنا ان البصرة للبصريين نقول إن الموصل للموصليين فلا مزاد ولا مساومة ولا تهديد ولا وعيد".
يذكر ان النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري اتهم، في (24 اذار 2019)، أعضاءً في مجلس نينوى بـ"المساومة" على منصب المحافظ، بعد اقالة محافظ نيوى فوفل العاكوب من قبل مجلس النواب.
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