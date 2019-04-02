علاوي ينفي ترشيح نفسه لحقيبة الدفاع ويؤكد: نجاح الشمري هو المرشح

الخليج 365/ بغدادنفى رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، ترشيحه الى حقيبة وزارة الدفاع، فيما شدد على ان نجاح الشمري هو المرشح المقدم من قبله لشغل هذه الحقيبة.

وقال علاوي في تسجيل صوتي حصلت الخليج 365، على نسخة منه "سمعنا ان هناك احاديث عن ترشحنا لحقيبة الدفاع وتقديمنا طلب الى عبد المهدي"، مبينا "انني لم ارشح ولا لدي رغبة بالترشح ولا احب الترشح لا ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا وليس في بالنا هذا الشيء مطلقا".



واضاف علاوي، ان "ما نريده، هو ان يأتي شخص عسكري محترم لقيادة وزارة الدفاع وقد رحشنا مجموعة اسماء وابرزهم نجاح الشمري الذي هو عسكري بامتياز، ولا نعلم من اين تأتي هذه القصص بان علاوي ارسل كتابا للترشح الى حقيبة الدفاع".

واكد علاوي، "اخجل ان اكتب الى رئيس الوزراء وان ارشح نفسي وهذا ليس عملي ولست مهتما به، وما نريده ان يتعافى العراق وان يقود الجيش شخصية كفوءة وقائد شجاع وجريء".

وكانت وسائل اعلام محلية تناولت خبرا مفاده ان هنالك توافقا سياسيا على اياد علاوي كمرشح لشغل حقيبة الدفاع.

