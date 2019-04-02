عبد المهدي يعتزم زيارة تركيا وبعض دول الخليج

الخليج 365/ بغداداعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، انه يعتزم زيارة تركيا وبعض دول الخليج في الفترة المقبلة، مشيرا الى ان سياسة العراق هي الانفتاح على المشتركات.

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، "لا نريد ان نبني علاقاتنا على الخلافات مع دول الجوار، فالخلافات موجودة منذ زمن طويل".

واضاف عبد المهدي، أن "سياسة العراق هي الانفتاح على المشتركات، وعلى جميع الدول"، لافتا "سأزور تركيا وبعض دول الخليج في الفترة المقبلة".

