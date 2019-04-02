الدفاع المدني يعلن انقاذ عائلة محاصرة وسط السيول في ميسان

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، انقاذ عائلة كانت محاصرة وسط السيول في محافظة ميسان.
وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "فرقنا من مركز رتل الطوارئ وبالتعاون مع طيران الجيش يتمكنون من انقاذ عائلة مكونة من اربع اطفال وامرأة كانوا محاصرين وسط السيول في منطقة الطيب بمحافظة ميسان".
واضافت المديرية، أن "العملية تمت بأشراف مباشر من قبل العميد نوري حسين نعمة مدير المحافظة وبحضور محافظ ميسان".
يشار الى ان امطار غزيرة وسيول ضربت ميسان وعدد من المحافظات بعد موجة امطار غزيرة حدثت خلال الايام القليلة الماضية.
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