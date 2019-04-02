العشرات من اصحاب المولدات يتظاهرون في ايمن الموصل (صور)

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن العشرات من اصحاب المولدات تظاهروا في ايمن الموصل بعد تحديد سعر الامبير بـ 4500 دينار، مهددين باطفاء المولدات خلاف ذلك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من أصحاب المولدات تظاهروا، بمنطقة المطاحن في الجانب الأيمن غرب مدينة الموصل وتوجهوا لمقر قيادة عمليات نينوى بسبب إعلان تسعيرة سعر الامبير 4500 دينار".



وأضاف المصدر، أن "المتظاهرين طالبوا من خلية الأزمة ان يكون سعر الامبير 7000 آلاف دينار وفي حال عدم تلبية مطالبهم سيكون الرد هو إطفاء المولدات الأهلية".