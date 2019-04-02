نائب: مرشح الدفاع اصبح قاب قوسين او ادنى وهو شخصية قادرة على التصدي لحجم المهمة

الخليج 365/ بغداداعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب نايف الشمري، الثلاثاء، ان حسم ملف مرشح حقيبة وزارة الدفاع وصل الى مراحله المتقدمة، مشددا على ضرورة ان تكون الشخصية التي تتصدى للمنصب ذات خبرة وكفاءة ونزاهة.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "حسم ملف مرشح حقيبة وزارة الدفاع هو امر مهم وضروري خلال المرحلة الحالية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الانتصار على داعش الارهابي"، مبينا ان "الشخصية التي يتم ترشيحها لشغل المنصب ينبغي ان تكون ذات خلفية وخبرة عسكرية بعيدة عن المكاسب الحزبية والسياسية الضيقة".



واضاف الشمري، ان "الحوارات بشأن اختيار شخصية لشغل الحقيبة وصلت الى مراحل متقدمة جدا وهي تجري على قدم وساق، والكرة اليوم في ملعب رئيس مجلس الوزراء لتقديمها الى مجلس النواب بغية التصويت عليها باقرب وقت ممكن للانتهاء من هذا الملف والانتقال الى ملفات اخرى ايضا مهمة وتصب بمصلحة الشعب العراقي"، مشددا على "اهمية الاستفادة من التجارب السابقة والنظر للمصالح العليا فوق اي مصالح ضيقة والمضي في تقديم اسم مرشح يمتلك من الخبرة والمهنية والنزاهة مايجعله قادرا على التصدي للمهام التي ستناط به وهو ماحصل فعلا بانتظار الاعلان رسميا عن ذلك".

وكان عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي اكد، الاحد 31 اذار 2019، ان الكتل السياسية حسمت اسماء مرشحيها الى الوزارات الاربعة المتبقية وتم ارسال الاسماء فعليا الى رئيس مجلس الوزراء فيما اشار الى ارسال اسماء خمسة مرشحين لكل من وزارتي الداخلية والدفاع بانتظار اختيار الانسب منها من قبله وارساله بكتاب رسمي الى البرلمان للتصويت عليها.

