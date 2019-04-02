بالفيديو: البغداديون يتوجهون بالآلاف صوب مدينة الكاظمية لاداء مراسم الزيارة الرجبية

رغم قساوة الاجواء في انحاء العراق، لا يزال مئات الالاف من اهالي المحافظات يتوافدون لاداء مراسم زيارة الامام الكاظم عليه السلام. فيما التحق بركبهم اهالي العاصمة بغداد الذين خرجوا اليوم لاتمام هذه الشعائر.

وتتواصل المواكب المنتشرة على طول الطريق بتقديم مختلف الخدمات من مأكل ومشرب وخدمات صحية وحتى توعوية.

ومن المتوقع ان تتجاوز اعداد الزائرين بعد الانتهاء من اعداد الاحصائية الرسمية لاكثر من خمسة ملايين زائر، في وقت تأمل فيه جميع الاطراف بانتهائها من دون اي خرق امني ولو بسيط.



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