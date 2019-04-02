المرور العامة تعلن عن الطرق التي اعيد افتتاحها في بغداد حتى الآن

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن الطرق التي اعيد افتتاحها في بغداد ، والتي اغلقت وفقا للخطة الامنية الخاصة بزيارة الامام الكاظم "ع".

وقال الرائد فادي عماد من اعلام مديرية المرور، لـ الخليج 365، إنه "تم رفع السرادق والمواكب الحسينية في عموم جانب الرصافة كما تم فتح الطرق في هذا الجانب بحسب امر العمليات"، مبينا أنه "تم فتح طريق المشتل باتجاه بغداد الجديدة، وكذلك تم فتح الطريق من تقاطع الفضيلية باتجاه البلديات باتجاه العمال باتجاه التسويق النفطي".



واشار الى "فتح منطقة الكرادة من ساحة عقبة باتجاه المسرح الوطني وصولا الى الخلاني"، مؤكدا فتح منطقة "الشورجة الان أيضا".

واوضح أن "القطع حاليا فقط من ساحة بيروت باتجاه الصخرة باتجاه ساحة الموال باتجاه جامعة الإمام الصادق باتجاه نفق ابي طالب باتجاه المشاتل وعنتر لوجود كثافة سير للأخوة الزائرين".