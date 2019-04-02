الجبوري يعزي باستشهاد الإمام الكاظم ويدعو الحكومة إلى "مخافة الله"

الخليج 365/ بغدادعزّى رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، الثلاثاء، العراقيين والمسلمين بذكرى باستشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، معتبراً إياها مناسبة للتآخي والوحدة بين جميع أطياف الشعب العراقي، فيما دعا الحكومة إلى "مخافة الله" في الشعب العراقي الذي "عانى الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية".

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أعزي الشعب العراقي الكريم والعالم الإسلامي بوفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، الإمام الزاهد العابد صاحب السجدة الطويلة وراهب آل محمد عليهم السلام".



وأضاف، أن "هذه الذكرى العظيمة كانت وستبقى مناسبة للتآخي والوحدة بين كل أطياف الشعب العراقي تجسيداً للإرث الأخلاقي والإنساني النبيل الذي تركه لنا الإمام الكاظم عليه السلام وجعله نبراساً نهتدي به إلى طريق الحق والعدل والتراحم والزهد والتقوى، فبهذه المبادئ العظيمة انتصرنا على الإرهاب وحررنا كل شبر من أرض العراق من دنس عصابات داعش، وكل شهيد من شهدائنا هو تجسيدٌ حيٌّ لهذه المبادئ والقيم".

وتابع، "بهذه الذكرى العطرة، نجدد دعوتنا للحكومة العراقية إلى (أن) تضع نصب أعينها مخافة الله في هذا الشعب الذي عانى الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، وأن تكون أول من يطبق فكر الإمام الكاظم عليه السلام قولاً وعملاً، فهذه الجموع التي تحيي هذه الذكرى العظيمة تحمل في قلوبها آلاماً وأحزاناً تسكبها عبرات عند (باب الحوائج) شاكية إليه حالها، والأجدر بالقائمين على إدارة الدولة اليوم أن يكونوا بمستوى المسؤولية وعند حسن ظن الشعب".

