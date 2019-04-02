نائب يرحب بتفعيل ملف إقليم البصرة ويهدد بـ"موقف صلب وردود أفعال كبيرة"

الخليج 365/ بغدادرحب النائب عن البصرة عبد السلام المالكي، الثلاثاء، بتصويت مجلس المحافظة على تفعيل ملف "إقليم البصرة"، مهدداً بـ"موقف صلب وردود أفعال كبيرة" من أبناء المحافظة في حال وجود محاولات لإفشال خطوات تفعيل الملف.

وقال المالكي في حديث لـ الخليج 365، إن "ما مضى به مجلس البصرة في التصويت بالأغلبية على تفعيل ملف إقليم المحافظة هي خطوة مهمة ونحن من الداعمين لها شعبياً وسياسياً، كوننا نعتقد أن البصرة ظُلمت كثيراً وحذرنا مراراً وتكراراً من مخاطر هذا الظلم والتسويف للحقوق لكن دون استجابة من الحكومة الاتحادية".



وأضاف المالكي، أن "البصرة عانت ما عانت رغم أنها تمثل رئة العراق الاقتصادية، وتأملنا خيراً من الحكومة في معالجة الوضع فيها لكن دون جدوى، ما يجعلنا ملزمين بالدفاع عن حقوق جماهيرنا".

وتابع المالكي، أن "أية محاولات أو ضغوط يمضي أي طرف للقيام بها لإفشال خطوات تفعيل ملف البصرة كما حصل بالمرات السابقة سيقابله موقف صلب من أبناء المحافظة وردود أفعال كبيرة بعد أن فاض الصبر وخابت الظنون بكل الوعود السابقة".

وكان مجلس محافظة البصرة صوت، بالأغلبية خلال جلسة استثنائية عقدها، امس الاثنين 1 نيسان 2019، على المضي بإجراءات تحويل المحافظة الى اقليم، وقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطوات تأسيس الاقليم من الناحية القانونية.

