تحقيق صلاح الدين تصدر مذكرة قبض لمتهم يروج معلومات كاذبة عبر المواقع الالكترونية

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة تحقيق صلاح الدين، الاثنين، مذكرة قبض بحق متهم يستغل المواقع الالكترونية لترويج معلومات كاذبة بقصد إثارة الفتنة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس محكمة استئناف صلاح الدين قدم شكوى بحق المتهم (ك.ح) كونه روج كذبا لحديث غير صحيح منسوب إلى رئيس استئناف صلاح الدين الاتحادية".

وأضاف ان "أحكام غيابية صدرت كونه هاربا ويقيم خارج العراق"، مشيرا الى انه "سوف تتم الاستعانة بالانتربول لملاحقته عن طريق تنظيم ملف استرداد بحقه".



وأكد المجلس على "متابعة مرتكبي الجرائم الالكترونية واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقهم".

يذكر إن المتهم معروف عنه ترويج الأكاذيب والمعلومات غير الصحيحة القصد منها أثارة الفتن واتهام السياسيين ومؤسسات الدولة والقضاء بمعلومات كاذبة.

