بالفيديو: ما الهدف من زيارة رئيس البرلمان اللبناني العراق؟

في زيارة رسمية حافلة بجدول كبير من الاعمال واللقاءات، وصل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الى العراق للتباحث حول أمور عدة ابرزها الملف الامني في الشرق الاوسط والملفات الاقتصادية والتجارية الاخرى.

وستشمل زيارة بري لقاء المراجع الدينية العليا في النجف وزيارة المراقد المقدسة، بحسب لجنة العلاقات الخارجية النيابية التي بينت بانه سينتقل من بغداد الى النجف ومن ثم كربلاء.

ومن المؤمل ان تنتهي زيارة رئيس البرلمان اللبناني يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء جميع اللقاءات التي تم تحديدها مع الشخصيات المدرجة على جدول الاعمال.



يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.