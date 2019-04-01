بالصورة..المرجع السيستاني يلتقي رئيس البرلمان اللبناني في منزله بالنجف

استقبل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، قبل ظهر اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والوفد المرافق له.
وبحسب بيان لمكتب المرجع فقد، هنّأ الرئيس الضيف المرجع السيسيتاني على ما حققه العراقيون من انتصار باهر في حربهم على داعش وتمكنهم من تحرير اراضيهم من سيطرة هذا التنظيم الارهابي.
وشكره المرجع الاعلى على تهنئته واشار الى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي لتحقيق هذا الانتصار التاريخي .
ووصل بري امس الاحد 31 اذار 2019، العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد نيابي في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في العراق ومراجع الدين في النجف.
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