برى بعد لقائه السيستاني: اللقاء تأخر وكان من المفترض أن يجري منذ زمن

الخليج 365/ النجفاعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاثنين، أن اللقاء مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني "تأخر" وكان من المفترض أن يجري منذ زمن.

وقال بري في مؤتمر بعد لقائه السيد السيستاني في النجف، وحضرته الخليج 365، "تشرفت بلقائه، هو رجل في أمه وأمة في رجل".

وأضاف رئيس البرلمان اللبناني، أن هذا "اللقاء تأخر، وكان من المفترض أن يجري منذ زمن".

يشار إلى أن بري وصل، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة النجف.