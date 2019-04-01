اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الاثنين، أن اللقاء مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني "تأخر" وكان من المفترض أن يجري منذ زمن.
وقال بري في مؤتمر بعد لقائه السيد السيستاني في النجف، وحضرته الخليج 365، "تشرفت بلقائه، هو رجل في أمه وأمة في رجل".
وأضاف رئيس البرلمان اللبناني، أن هذا "اللقاء تأخر، وكان من المفترض أن يجري منذ زمن".
يشار إلى أن بري وصل، صباح اليوم الاثنين، إلى محافظة النجف.
كانت هذه تفاصيل خبر برى بعد لقائه السيستاني: اللقاء تأخر وكان من المفترض أن يجري منذ زمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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