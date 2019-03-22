أهالي ضحايا العبارة يهاجمون موكبي الرئيس صالح ومحافظ نينوى

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: فيما دعا السيستاني اليوم إلى استقالة الوزراء والمسؤولين عن غرق العبارة في الموصل معتبرًا أنهأحد نتائج الفساد المستشري في الدولة، فقد هاجم متظاهرون غاضبون بينهم أقارب ضحايا العبارة موكبي الرئيس صالح ومحافظ نينوى الذي قامت السيارات المرافقة له بدهس عدد منهم.

وقد اضطر الرئيس العراقي برهم صالح الى ترك موكب سياراته في المدينة السياحية بمدينة الموصل الشمالية الجمعة ما اضطر فريق حمايته باخلائه في سيارة تابعة الى الشرطة بعد ان هاجمه متظاهرون غاضبون وذوو ضحايا عبارة الموصل اثناء زيارته لمكان غرقها في المدينة السياحية ومنعوه من الدخول الى المكان.

كما اعترض متظاهرون غاضبون موكب محافظ نينوى نوفل العاكوب امام الجزيرة السياحية واطلقوا هتافات "عاكوب برا برا" مطالبين بإقالته ثم دهست سيارات الموكب عددا من ذوي الضحايا اثناء اضطراره لمغادرة موقع الحادث بعد مهاجمة الاهالي له، كما قالت الوكالة الوطنية العراقية للانباء.

وكانت العبارة المائية غرقت امس الخميس في بحيرة المدينة الساحية في الموصل وعلى متنها عشرات العوائل افرادها اغلبيتهم من النساء والاطفال الذين كانوا يحتفلون بأعياد الربيع "النوروز"، حيث بلغ عدد مستقليها ثلاثة اضعاف استيعابها الاقصى البالغ 50 شخصًا.

السيستاني يدعو لاستقالة الوزراء والمسؤولين عن غرق العبارة

والجمعة، دعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الى استقالة الوزراء والمسؤولين عن غرق العبارة الذي قال انه احد نتائج الفساد المستشري في الدولة.

ووصف معتمد السيستاني السيد احمد الصافي خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) وتابعتها ""الخليج 365"" حادث غرق العبارة بأنه ماساوي مقدما التعازي لاسر الضحايا مطالبا بالكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين في " هذه الحادثة المأساوية".

وشدد على ضرورة تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة من قبل ما وقعت الحادثة في وزارته او مؤسسته وتقديم استقالته ووضع نفسه تحت تصرف اللجان التحقيقية وتحمل نتائج تقصيره.. موضحا ان هذا عرف سائد بين الدول يبعث رسالة الى المواطنين بأن المسؤول شاعر بمسؤولياته وليس منصرفا للتفكير بمصالحه الخاصة وبقائه بمنصبه.

واكد معتمد السيستاني ان حادث غرق العبارة يؤكد خلالا كبيرا في النظام الاداري للدولة وهو عدم قيام الاجهزة الرقابية بدورها وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد .. مشددا على الحاجة الملحة الى تفعيل الدور الرقابي في مؤسسات الدولة ومنع الرشوة التي هي سبب رئيسي في وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة في مختلف المجالات .. وقال في الختام "نأمل ان يسمع المسؤولون في البلد هذا ويعالجوا الخلل ويمنعوا استمراره".

تعزية من العاهل السعودي وولي عهده

قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعازيهما الى الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عد المهدي بحادث غرق عبارة الموصل.

وبعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة الى الرئيس برهم صالح قال فيها "علمنا بنبأ غرق عبارة في نهر دجلة وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان راجين عودة المفقودين سالمين ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل سوء ومكروه إنه سميع مجيب".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس صالح، قال فيها "تلقيت نبأ غرق عبارة في نهر دجلة وما نتج عنه من وفيات ومفقودين وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين راجياً عودة المفقودين سالمين،إنه سميع مجيب".

وزارة الموارد المالية تؤكد تحذيرها قبل الحادث

Advertisements

ومن جانبها، اكدت وزارة الموارد المائية انها كانت قد حذرت من ارتفاع منسوب نهر دجلة قبل وقوع الحادث بيومين موضحة ان الاطلاقات المائية بنهر دجلة في وقت وقوع الحادث الاليم كانت اطلاقات اعتيادية واقل بنسبة 50 % من الاطلاقات المسموح بها في مقطع النهر، اضافة الى التحذيرات المتكررة من قبل الوزارة قبل وقوع الحادث.

وأكدت الوزارة "لم تكن الاطلاقات المائية سببا في غرق العبارة اطلاقا وانما بسبب جشع واهمال صاحب العبارة والمسؤولين عن الجزيرة السياحية لعدم اجراء الصيانة والاستخفاف بحياة المواطنين الابرياء".

وأشارت إلى أنّ "الذين يروجون لمثل هذه الاشاعات والاقاويل الكاذبة وغير الصحيحة هو لتضليل الرأي العام وطمس حقيقة الجاني والمسبب الحقيقي للحادث المأساوي الذي راح ضحيته العشرات من الابرياء من الاطفال والنساء والرجال".

غرق العبارة بالارقام

وكشف عضو مجلس النواب العراقي احمد الجبوري الجمعة، عن عدد ركاب العبارة والمفقودين والناجين من غرقها.

وقال الجبوري في تغريدة على تويتر إن "عدد الذين كانوا على العبارة 287 شخصا منهم 103 نساء و86 رجلا و98 طفلا وفق تصوير كاميرات المراقبة للجزيرة السياحية التي وقع فيها الحادث.

وأشار النائب إلى أنّ "عدد الجثث التي انتشلت من النهر 89 جثة، والذين تم انقاذهم او انقذوا انفسهم حوالي 80 شخصاً اما المتبقون البالغ عددهم 118 شخصا فهم في عداد المفقودين. وكانت ادارة صحة محافظة نينوى قد أشارت في وقت سابق إلى انّتشال 100 جثة من بين ضحايا فاجعة غرق العبارة.

اعتقال مدير المدينة السياحية

وقد اعتقلت السلطات مدير المدينة السياحية في منطقة الغابات في الموصل التي وقع الحادث في بحيرتها بسبب الأعداد الكبيرة التي كانت على متنها والتي تجاوزت المسموح به وهو 50 شخصا.

كما قررت محكمة تحقيق الموصل توقيف 9 من العمال المسؤولين عن العبارة واصدرت مذكرة قبض بحق مالكها ومالك الجزيرة السياحية واوعزت لجهات التحقيق بسرعة تنفيذها.

واوعز رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان باتخاذ المحاكم المختصة إجراءات عاجلة بحق حادث غرق العبارة في الموصل.

وقال المجلس الاعلى للقضاء في بيان إن "القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى اوعز لمحكمة تحقيق الموصل باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب بحادث غرق العبارة ووفاة المواطنين الأبرياء".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس الخميس الحداد الرسمي على ضحايا العبارة لمدة ثلاثة ايام في عموم البلاد.