بالصورة .. موصليون يقتحمون موقع الفاجعة

الخليج 365/ بغداداقتحم العشرات من اهالي الموصل، مساء الجمعة، موقع الجزيرة السياحية الذي شهد امس فاجعة غرق عشرات العوائل، مطالبين بمحاسبة المقصرين.

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من اهالي مدينة الموصل نظموا، منذ ظهر اليوم، تظاهرة في المجمع السياحي قرب غابات الموصل، وطالبوا بالتحقيق بحادثة غرق العبارة امس ومعاقبة المقصرين.

واضاف ان المحتجين اقتحموا موقع الجزيرة السياحية رافعين الاعلام العراقية ومرددين شعارات تطالب بالثأر للضحايا من الفاسدين، ومحاسبتهم فورا.



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد وصف اليوم الجمعة، حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل التي راح ضحيتها نحو مائة مدني غالبيتهم اطفال ونساء بأنها "فاجعة وطن"، مشيرا الى أنها نتيجة جشع وسوء ادارة وفساد وتقصير.

