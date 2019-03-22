المجمع الفقهي يطالب بايقاع اقصى العقوبات بحق المقصرين بفاجعة الموصل

الخليج 365/ بغدادطالب المجمع الفقهي العراقي، الجمعة، باعلان نتائج التحقيق في فاجعة العبارة بالموصل الى الشعب العراقي، مطالبا بايقاع اقصى العقوبات بحق المقصرين.

وقال المجمع في بيان صحافي، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "إنه ذا يقدم تعازيه لاهالي الموصل ولذوي العوائل المصابة فانه يدعو الحكومة الى فتح تحقيق عاجل بالحادث واظهار النتائج للشعب العراقي وايقاع اقصى العقوبات بحق المقصرين".



كما دعا الى "تعويض من مات واسعاف الجرحى بما يتناسب مع حجم المصائب".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقد اخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.



