نائب: اقالة محافظ نينوى دخلت حيز التنفيذ

اعتبر نائب عن حزب الحل، الجمعة، أن اقالة محافظ نينوى دخلت حيز التنفيذ، داعيا الى استبداله بـ"رجل لم يتلوث ثوبه بالفساد أو خاضعا لسيطرة الفصائل المسلحة".
وقال محمد الكربولي، في تغريدة له على موقع تويتر، إن "اقالة العاكوب دخلت حيز التنفيذ ,اصبحت شبه محسومة، مضيفا "ينبغي ان يتصدر للمسؤولية الآن رجل لم يتلوث ثوبه بالفساد وقبل ذلك أن لايكون خاضعا لسيطرة الفصائل المسلحة واصحاب النفوذ المالي والمستغلين لوظائفهم الحكومية".
وأصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق الجمعة، أمرا ديوانيا يقضي بتشكيل خلية أزمة في محافظة نينوى برئاسته، مشيرا الى أن الخلية ستقوم بتمشية المهام التنفيذية في المحافظة.
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