بدء اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث في قصر السلام ببغداد

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر مطلع، الجمعة، ببدء اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث في قصر السلام ببغداد بشأن حادثة العبارة في الموصل.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "الاجتماع الطارئ للرئاسات الثلاث، بدأ مساء اليوم، في قصر السلام ببغداد بخصوص فاجعة غرق عبارة الموصل".

وأعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق خلا زيارته موقع الحادثة في الموصل اليوم الجمعة، أن الرئاسات الثلاث ستعقد اجتماعا مساء اليوم في بغداد لمناقشة "وضع الموصل"، مشددا على أن وضع المدينة لا يمكن ان يستمر على هذا النحو.



يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقد اخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.