وفد للمجلس الأعلى برئاسة حمودي يقدم التعازي لعبد المهدي بضحايا العبارة

استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، بدار الضيافة في رئاسة الوزراء، التعازي من وفد المجلس الأعلى الاسلامي برئاسة همام حمودي.
جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن المجلس، مضيفا أن حمودي عبر لعبد المهدي عن بالغ حزنه ومواساته بهذه الفاجعة.
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، أصدر بيانا امس، قدم خلاله التعازي لأسر الضحايا، ودعا السلطات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل بالحادثة ومحاسبة المقصرين، وإلى تشديد الرقابة على السلامة الأمنية في المرافق السياحية والترفيهية، ومنع اي ممارسات قد تعرض أرواح الابرياء للخطر.
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