عبد المهدي يوجه بتشكيل خلية أزمة تقوم بتمشية المهام التنفيذية في نينوى

الخليج 365/ بغدادأصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، أمرا ديوانيا يقضي بتشكيل خلية أزمة في محافظة نينوى برئاسته، مشيرا الى أن الخلية ستقوم بتمشية المهام التنفيذية في المحافظة.

وقال عبد المهدي في الامر الديواني إنه "تقرر تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأوضاع في محافظة نينوى بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبسبب الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها محافظة نينوى، خصوصا بعد الحادثة المؤلمة لانقلاب العبارة ووقوع اعداد كبيرة من الضحايا، تقرر تشكيل خلية أزمة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، من كل من مزاحم قاسم الخياط/ رئيس جامعة نينوى، وقائد عمليات نينوى، وقائد شرطة نينوى، على ان تقوم الخلية بتمشية المهام التنفيذية في المحافظة، لحين اتخاذ مجلس محافظة نينوى قراراته في ضوء التحقيقات الجارية واتخاذ ما يراه مناسبا".



واضاف ان "الامر الديواني تضمن ايضا الإسراع في إنجاز التحقيقات ومعاقبة المقصرين في هذا الحادث الأليم، وإقرار التعويضات اللازمة. وانطلاقاً من مبدأ التضامن الوطني في فترة الأزمات والإرتقاء الى مستوى المسؤولية نهيب بجميع القوى السياسية والمراكز الاعلامية اللجوء الى منطق القانون والتهدئة وعدم الانجرار الى أجواء التصعيد وتبادل الاتهامات بما يضر بمصالح أهالي نينوى والعراق".