الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعا عن وضع الموصل

الخليج 365/ بغدادأعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، أن الرئاسات الثلاث ستعقد اجتماعا مساء اليوم في بغداد لمناقشة "وضع الموصل"، مشددا على أن وضع المدينة لا يمكن ان يستمر على هذا النحو.

وقال برهم صالح في حديث ادلى به للصحفيين وعدد من اهالي الموصل، عقب زيارته الموقع السياحي الذي شهد "فاجعة الموصل"، إنه "سيعود الى بغداد للإجتماع بالرئاسات الثلاث، مع رئيسي الوزراء والبرلمان، لمناقشة وضع الموصل، كما أن مجلس النواب سيعقد جلسته لمناقشة الحادث يوم 24 خلال الشهر الحالي".



وشدد صالح أن "وضع الموصل لايمكن ان يستمر بهذا الشكل، فهي تستحق خدمات افضل ومحاسبة المقصرين والانتصار لذوي الضحايا".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقد اخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.

