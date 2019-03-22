نائب يتساءل: هل يسيطر وزير الموارد المائية على كميات المياه الموجودة في الأنهار؟

الخليج 365/ بغداددعا نائب عن تحالف سائرون، الجمعة، الى مساءلة وزير الموارد المائية جمال العادلي عن ما يحدث وما يتم اطلاقه في الانهر من كميات مائية، مشيرا الى ان غرق العبارة في نينوى وتكسرات السداد في نهر الحويزة تجعلنا نتسائل هل أن وزير الموارد المائية وإدارته الجديدة مسيطرين على كميات المياه الموجودة في الأنهار ام انها خارج سيطرتهم.

وقال غايب العميري في حديث لـ الخليج 365، "بثت وسائل الاعلام أنباء وصور مؤلمة وحزينة عن حادثة غرق عبارة في نهر دجلة في محافظة نينوى امس، ونحن إذ نقدم تعازينا الحارة إلى أسرة الضحايا، فلابد من الإشارة إلى سؤال ومسألة وزير الموارد المائية عن ما يحدث وما يتم اطلاقه في الانهر من كميات مائية".



واوضح العميري، ان "المقاطع التي بينت غرق العبارة أوضحت أنها انقلبت باتجاه جريان المياه وأن المياه كانت بسرعة عالية صحيح أن الوزارة هي المسؤولة عن موضوع المياه، لكن المهم والصحيح أن تقوم الوزارة بإطلاق انذار حكومي وعن طريق الحكومة المركزية وحكومة الموصل المحلية بالابتعاد عن مجاري الأنهار لا عن طريق منشور بالفيس بوك".

واضاف العميري، اننا "لم نسمع بأي من ذلك إلى وقت حدوث هذه الفاجعة"، لافتا الى ان "هناك أمر آخر هو حدوث كسرات في السداد في نهر الحويزة ما ادى الى تضرر أراضي المواطنين الزراعية وتهديد الحقول النفطية بالغمر مما يهدد وضع البلد الاقتصادي ومن هذه الحادثتين يتبادر تساؤل مشروع هل وزير الموارد المائية وإدارته الجديدة مسيطرين على كميات المياه الموجودة في الأنهار ام هي خارج سيطرتهم؟".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقد اخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.

