المئات ينظمون وقفة احتجاجية في الموصل للمطالبة بحقوق ضحايا "كارثة العبارة"

نظم المئات من اهالي الموصل، الجمعة، وقفة احتجاجية في المدينة للمطالبة بحقوق ضحايا "كارثة العبارة" ومحاسبة المقصرين في الحادث، فيما دعوا نقابة المحامين لتحريك دعوى قضائية ضد الجهات التي يثبت تقصيرها.
وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من مختلف شرائح مدينة الموصل نظموا اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق ضحايا كارثة العبارة ومحاربة الفساد في نينوى والمقصرين في ادارة الازمة والاداء الوظيفة.
واضاف المراسل، أن المتظاهرين اطلقوا حملة "لن نسكت"، مؤكدا ان المتظاهرين دعوا نقابة المحامين لتحريك دعاوى قضائية ضد الجهات التي يثبت تقصيرها في حادث انقلاب العبارة.
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