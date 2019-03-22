موظفات مفصولات من وزارة الدفاع يتظاهرن وسط بغداد

الخليج 365/ بغدادنظم العشرات من موظفات "مفصولات" من وزارة الدفاع ، الجمعة، تظاهرة وسط بغداد للمطالبة باعادتهم الى الخدمة.

وقال مراسل الخليج 365، إن "عشرات من النساء الموظفات في وزارة الدفاع تظاهرن في ساحة التحرير وسط بغداد، وطالبن بإعادتهن الى الوظفية".

واشار الى أن المتظاهرات رفعن لافتات كتبن عليها مطالباتهن باعادتهن الى الوظيفة أو احالتهن الى التقاعد.