نظم العشرات من موظفات "مفصولات" من وزارة الدفاع ، الجمعة، تظاهرة وسط بغداد للمطالبة باعادتهم الى الخدمة.
وقال مراسل الخليج 365، إن "عشرات من النساء الموظفات في وزارة الدفاع تظاهرن في ساحة التحرير وسط بغداد، وطالبن بإعادتهن الى الوظفية".
واشار الى أن المتظاهرات رفعن لافتات كتبن عليها مطالباتهن باعادتهن الى الوظيفة أو احالتهن الى التقاعد.
كانت هذه تفاصيل خبر موظفات مفصولات من وزارة الدفاع يتظاهرن وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.