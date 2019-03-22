كتلة الاتحاد الوطني: زيارة صالح للموصل تأكيد لشعوره بالمسؤولية

الخليج 365/ بغداداصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الجمعة، بيانا بشأن زيارة رئيس الجمهورية الى مدينة الموصل، مشيرة الى أن تواجد صالح اليوم في المدينة تأكيدٌ لشعوره بالمسؤولية تجاه أهله فيها.

وقالت الكتلة في البيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنها "تتفهم غضب الجماهير المنتكبة في الموصل جراء فاجعة غرق العبارة التي ألمت بنا جميعاً كعراقيين واستنكارهم للوضع الإداري والأمني السيء والمزري والفساد المتفشي في جميع مفاصل الحكومة المحلية"، لافتة الى أن "رئيس الجمهورية برهم صالح حريص في الحفاظ على هيبة الدولة العراقية في الخارج والداخل وحماية الدستور فهو حريص في ذات الوقت في المتابعة الميدانية والجادة لشؤون رعيته ومواطنيه أينما وجدو".



واضاف أن " تواجد صالح اليوم في مدينة الموصل ما هو الا تأكيدٌ صريح بشعوره بالمسؤولية تجاه أهله بالموصل الجريحة في الوقوف ميدانياً على موقع الفاجعة المؤلمة والتشديد على محاسبة الفاسدين والمسؤولين عن أزهاق ارواح العشرات من الأبرياء وتسريع تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وأخذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقدان اخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.