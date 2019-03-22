مجلس نينوى يقرر احالة المحافظ نوفل العاكوب للتحقيق

قرر مجلس محافظة نينوى، الجمعة، احالة المحافظ نوفل العاكوب الى التحقيق على خلفية حادثة العبارة واعتداء حمايته على المواطنين الغاضبين بشأن الحادثة في الموصل.
وقال عضو المجلس خلف الحديدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المجلس وحضرته الخليج 365، إن "مجلس المحافظة قرر خلال جلستىه الاستثنائية اليوم احالة محافظ نينوى نوفل العاكوب الى التحقيق على خلفية حادثة العبارة واعتداء حمايته على المواطنين الغاضبين بشأن الحادثة".
يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقدان اخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.
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