ساكو معزيا اهالي الموصل المنكوبة: يجب رص الصف لدعم الامن في المدينة

الخليج 365/ كركوكقدم بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكردينال لويس روفائيل ساكو، الجمعة، تعازيه لاهالي الموصل المنكوبة بفاجعة غرق العبارة في نهر دجلة امس، فيما دعا كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والدينية في نينوى الى رص الصف من اجل دعم الامن والاستقرار هذة المدينة.

وقال ساكو في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "الكنيسة الكلدانية في العالم تعرب لاهالي الموصل المنكوبة عن قربها وتضامنها معهم بفاجعة غرق العبارة في نهر دجلة يوم امس الخميس، والتي راح ضحيتها نحو 100 شخص معظمهم من النساء والأطفال"، فيما قدم تعازيه لذوي الضحايا".



ودعا ساكو "كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والدينية بالمحافظة، الى رص الصف من اجل دعم الامن والاستقرار في هذه المدينة التي قاست الكثير"، مطالبا بـ"السعي للحصول على كامل حقوق المحافظة لإعمار ما تهدم من البنى التحتية وبيوت المواطنين، لان ما حصل كان زلزالا مدمرا ولا بد من شحن الهمم والقيام بحملة تمويل دولية لاستعادة الموصل كما كانت وافضل وخصوصا ان هذه العملية المكلفة تفوق قدرات الدولة العراقية".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقد اخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.

