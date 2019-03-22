مجلس نينوى يصدر عدة قرارات بشأن حادثة غرق العبارة في الموصل

الخليج 365/ بغدادأصدر مجلس محافظة نينوى، الجمعة، مجموعة من القرارات ذات العلاقة بحادثة انقلاب العبارة في الجزيرة السياحية بغابات الموصل، بينها سحب الرخصة الاستثمارية للجزيرة واحالة المستثمر وادارة الجزيرة الى القضاء، فضلا عن التحقيق مع مجموعة من دوائر المحافظة.

وقال نائب رئيس المجلس نورالدين قبلان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس محافظة نينوى اصدر عدة قرارا على خلفية غرق العبارة في الجزيرة السياحية بغابات الموصل، كسحب الرخصة الاسثمارية، واحاله المسثمر والادارة الى القضاء وانزال اشد العقوبات حسب القانون، فضلا عن اعتبار ضحايا العبارة شهداء، وتعويض الناجين بما يلائم حجم الضرر".



وأضاف قبلان، أنه تم ايضا اصدار قرار بـ "استنفار كافة الجهات الامنية والمدنية لغرض انتشال جثث الضحايا المتضررين وتخصيص الاموال الازمة لعملهم، اضافة الى التحقيق مع جميع الجهات الادراية والرقابية في حكومة الموصل المحلية وهيئة سياحة في نينوى والموارد المائية ومشروع سد الموصل ووزاره النقل شعبة التفتيش المائي والنجدة النهرية وهيئة الاسثمار وبلدية الموصل وعقارات الدولة ومدير الدفاع المدني والكادر الامني للجزيرة".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقدان اخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.

