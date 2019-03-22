حكومة اقليم كردستان تعلن الحداد على أرواح ضحايا الموصل

الخليج 365/ بغدادأعلن مجلس وزراء اقليم كردستان، الجمعة، الحداد على أرواح ضحايا الموصل يوم أمس، فيما قررت ايقاف جميع الاحتفالات والنشاطات الرسمية بمناسبة عيد نوروز.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نعلن الحزن والأسى لفاجعة فقدان العشرات من مواطني مدينة الموصل أرواحهم يوم أمس غرقاً بسبب انقلاب عبارة نهرية في دجلة"، مبينا انه "فور سماعنا النبأ وجهنا جميع الجهات المعنية الصحية والاغاثية في اقليم كردستان بتقديم العون للناجين والمصابين ونراقب الوضع بشكل مستمر كجزء من واجباتنا الوطنية وانطلاقا من الأخوة المشتركة".



واضاف ان "حكومة الاقليم تشارك في الحداد العام المعلن في العراق"، مشيرا الى انها "قررت ايقاف جميع الاحتفالات والنشاطات الرسمية بمناسبة عيد نوروز".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقدان اخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.

