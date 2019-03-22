نائب يصف زيارة المسؤولين للموصل بـ"الاستعراضية"

الخليج 365/ بغدادوصف عضو مجلس النواب محمد الكربولي، الجمعة، زيارة المسؤولين للموصل بشأن حادثة العبارة بـ"الاستعراضية"، داعيا الى تطبيق المواد القانونية التي تعاقب بالاعدام لمن تسبب عمدا بتعريض حياة الناس للخطر.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابة توتير تابعتة الخليج 365، إن زيارات المسؤولين الاستعراضية لموقع فاجعة الموصل لاتخلتف عن مثيلتها في الكرادة عندما ازهقت ارواح مئات الابرياء".



ودعا الكربولي الى "تطبيق المواد 349، 354 و355 مو قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي تعاقب بالاعدام لمن تسبب عمدا بتعريض حياة الناس للخطر او تسبب باغراقهم بما يفضي الى الموت، فضلا عن إتخاذ الاجراءات الرادعة بحق الفاسدين، على اعغتبار أن ذلك مطلب جماهري لتحقيق العدالة".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقدان اخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.

