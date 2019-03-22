الملك الاردني يؤكد لعبد المهدي وقوف بلاده مع العراقيين

الخليج 365/ بغدادأعرب الملك الاردني عبد الله بن الحسين، الجمعة، عن تعازيه والشعب الاردني بحادثة غرق العبارة في الموصل، مؤكدا وقوف الاردن مع العراق.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى، اليوم، اتصالا هاتفيا من ملك الاردن عبدالله بن الحسين".

وأعرب بن الحسين، "عن خالص تعازيه بإسمه ونيابة عن الشعب الاردني ومواساته للشعب العراقي وذوي ضحايا فاجعة غرق العبّارة في مدينة الموصل"، مؤكدا "وقوفه والشعب الاردني مع الشعب العراقي في السراء والضراء".



من جهته، اعرب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن، "بالغ شكره وتقديره لموقف المملكة الاردنية الهاشمية ملكا وشعبا المتضامن مع الشعب العراقي في هذه الفاجعة، سائلا الباري جلت قدرته ان يجنب الشعب الاردني الشقيق كل مكروه".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقدان اخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.

