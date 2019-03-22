مصرع شخص بحادث سير قرب مجر في بابل

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني، الجمعة، بأن شخصا لقي مصرعه في حادث سير قرب مجسر في بابل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث سير ثلاث سيارات مدنية وقع اليوم، قرب مجسر الثورة في بابل، ما ادى الى مصرع احد الاشخاص".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الدفاع المدني تدخل من اجل اخراج الجثة"، مشيرا الى انه "تم نقلها الى دائرة الطب العدلي".

يشار الى أن بغداد والمحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير غالبا مع تودي بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، يقع غالبيتها بسبب وجود مطبات على الطرق ومرور الشاحنات بأحمال كبيرة تسبب بتخسفها، فضلا عن التهور في القيادة وعدم الالتزام بقواعد المرور.





