بالفيديو: إنشاء كراج يتسع لخمسة آلاف سيارة ببغداد... فهلّ تُحلّ أزمة المرور؟

باشرت عمليات بغداد بايصال مواد البناء لغرض انشاء كراج سيارات بالقرب من جامعة النهرين والجادرية.

وفي التفاصيل، ان عمليات بغداد تباشر ببناء كراج يتسع لخمسة الاف سيارة بهدف تقليل الازدحامات في المنطقة وخصوصا عند تقاطع جسر الجادرية.

ويشار الى ان هذا الكراج هو لعجلات الأجرة بغية تفريغ الطلاب في أول النهار، ومن ثم يجمعونهم من هذا المكان في نهاية الدوام.

لمزيد من التفاصيل، يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق أعلاه.

