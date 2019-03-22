وفي التفاصيل، ان عمليات بغداد تباشر ببناء كراج يتسع لخمسة الاف سيارة بهدف تقليل الازدحامات في المنطقة وخصوصا عند تقاطع جسر الجادرية.
ويشار الى ان هذا الكراج هو لعجلات الأجرة بغية تفريغ الطلاب في أول النهار، ومن ثم يجمعونهم من هذا المكان في نهاية الدوام.
لمزيد من التفاصيل، يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: إنشاء كراج يتسع لخمسة آلاف سيارة ببغداد... فهلّ تُحلّ أزمة المرور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.