نائب يدعو الحكومة لتنشيط جهودها للقضاء على الفكر المتطرف قبل خروجه عن السيطرة

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الجمعة، الحكومة الى اعادة تقييم للوضع بشكل كامل، مشددا على ضرورة تنشيط الجهد الاستخباري للقضاء على الفكر المتطرف قبل توسعه وخروجه عن السيطرة.

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك عدة عوامل تساهم في تنشيط الارهاب والفكر المتطرف وتوفير المناخ الملائم له في مناطق محددة من العراق من بينها عدم الاستقرار والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا الحكومة الى "اعادة تقييم للوضع بشكل كامل وتنشيط الجهد الاستخباري للقضاء على الفكر المتطرف قبل توسعه وخروجه عن السيطرة".



واضاف ان "عدم الاستقرار والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية جميعها امور جاذبة للجماعات المتطرفة لاستغلالها لخدمة اجنداتها"، مشيرا الى ان "جهود الحكومة بهذا المجال اضافة الى تنشيط العمل الاستخباري والامني هي امور ضرورية للقضاء على الفكر الارهابي في البلاد".

وشهدت مناطق متفرقة من محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين خلال الفترة القليلة الماضية، عمليات ارهابية من حالات خطف واغتيال وتفجير عجلات مفخخة راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

