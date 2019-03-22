المرجعية تطالب المقصرين في حادثة العبارة بتقديم استقالتهم

الخليج 365/ بغدادطالبت المرجعية الدينية، الجمعة، المقصرين في حادثة غرق العبارة بالموصل بتقديم استقالتهم فورا، فيما اشارت الى الحادثة تؤشر الى وجود خلل كبير في الدولة.

وقال وكيل المرجعية في محافظة كربلاء احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، "لا بد من تحمل المسؤولية في مثلب هذه الحوادث الكبيرة (غرق العبارة) من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة بوزارته او مديرية فليقدم استقالة ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقة".



وأضاف الصافي، أن "هذا الحوادث المؤلمة تشير الى خلل كبير بالنظام الاداري في الدولة وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية في دورها، وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد، كما أن هناك حاجة ماسة لتفعييل الدور الرقابي من الدوائر الدنيا الى العليا"، معبرا عن "امانيه بأن يسمع المسؤولون ويشعورا فعلا بالخلل ومعالجته".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقدان اخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.

