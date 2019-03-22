المرجعية تطالب بكشف ملابسات حادثة عبارة الموصل ومحاسبة المسؤولين عنها

الخليج 365/ بغدادعزّت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، ذوي ضحايا غرق العبارة في مدينة الموصل والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين، مطالبة بالكشف عن ملابسات الحادث.

وقال وكيل المرجعية في محافظة كربلاء احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء، "نعزي عوائل ضحايا غرق العبارة في مدينة الموصل".

وأضاف الصافي، أن "الكثير من لجان المتابعة الرقابية لا تعمل بواجباتها اما تسامحا باخذ الرشوى وهذا خطير، وهو السبب الرئيس بوقع حوادث مفجعة في مختلف المجالات".



يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقدان اخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.