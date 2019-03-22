ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني، الجمعة، بأرتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل امنس الجمعة، ارتفعت الى مصرع 120 شخصا".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "عمليات البحث ما تزال مستمرة للبحث عن مفقودين اخرين".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقدان اخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.

