الأم العراقية تعوّدت العطاء من فاتورة صحتها، وتتعكز بصبرها على ما تبقى من ايامها وكأنها ولدت منذورة للهموم، ويكبلها الوجع على ما عاشته من لوعة الايام... فأي سعادة ستعيشها في يومها شحيح الفرح؟ واي كلمات تصبر عيونها التي اعتادت الدموع؟ واي هدية نقدمها لها لنرمم قلبها الموجوع؟
نشاطرها الهم، ونصفق اعجابا بصبرها وقدرتها على التحمل والعطاء بلا منة او ادعاء، نقبلها ونحتضنها ونبكي فرحا لما قدمته من عمرها نذرا وتضحيات كثيرة.
فسلاما لأمهات العراق حتى مطلع الفجر، وسلاما لهن مشاركات في ميادين العلم وفي شتى مجالات العمل و البناء.
يمكنكم مشاهدة التقرير في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الأم العراقية... مراحل من العطاء والتحدي تنتهي بتعويذة الحزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.