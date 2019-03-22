بالفيديو: الأم العراقية... مراحل من العطاء والتحدي تنتهي بتعويذة الحزن

فرح قليل وحزن تتعدد اسبابه، يرافقان الامهات العراقيات المثقلات بالوجع. فصبرها على أطفالها وهم يحبون تنتظر منه السعادة، لكن الواقع يفرض ارادته ليودي باحدهم شهيدا مرة، ومعاقا مرة أخرى، ومهموما بطبيعة حاله في بلد ترافقه تعويذة الألم ويتجذر فيه الحزن الذي لا يكل من دخول القلوب. فترى ذريتها وينعصر قلبها وجعا على ما أشقاهم أو أصابهم بمرور السنين العجاف من الفرح.

الأم العراقية تعوّدت العطاء من فاتورة صحتها، وتتعكز بصبرها على ما تبقى من ايامها وكأنها ولدت منذورة للهموم، ويكبلها الوجع على ما عاشته من لوعة الايام... فأي سعادة ستعيشها في يومها شحيح الفرح؟ واي كلمات تصبر عيونها التي اعتادت الدموع؟ واي هدية نقدمها لها لنرمم قلبها الموجوع؟



نشاطرها الهم، ونصفق اعجابا بصبرها وقدرتها على التحمل والعطاء بلا منة او ادعاء، نقبلها ونحتضنها ونبكي فرحا لما قدمته من عمرها نذرا وتضحيات كثيرة.

فسلاما لأمهات العراق حتى مطلع الفجر، وسلاما لهن مشاركات في ميادين العلم وفي شتى مجالات العمل و البناء.

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