حطم العشرات من المواطنين الغاضبين في الموصل، الجمعة، عدد من سيارات موكب محافظ نينوى نوفل العاكوب خلال وصوله الى موقع حادثة غرق العبارة في المدينة.
فيما حاول البعض منهم محاصرة موكب رئيس الجمهورية برهم صالح الذي وصل ايضا الى موقع حادثة العبارة.
وطالب المحتجون بمحاسبة المسؤولين عن غرق العبارة واقالة المحافظ نوفل العاكوب.
يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقد اخرون بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. غاضبون يحطمون عدد من سيارات موكب العاكوب ويحاولون ايقاف موكب صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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