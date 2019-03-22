وقفة احتجاجية في الجزيرة السياحية بالموصل لمحاسبة المقصرين بحادث العبارة

الخليج 365/ بغدادنظم عدد من اهالي محافظة نينوى، الجمعة، وقفة احتجاجية في الجزيرة السياحية بمدينة الموصل لمحاسبة المقصرين بحادث العبارة.

وقال مراسل الخليج 365 في نينوى، إن العشرات من اهالي المحافظة نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية في مدينة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل تعبيرا عن غضبهم ولمحاسبة المقصرين في حادث غرق العبارة.

وأضاف المراسل، أن المحتجين وجهوا انتقادات لاذعة للمسؤولين، وطالبوا بمحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة التي ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين.



يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقدان اخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.