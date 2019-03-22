امانة بغداد تعلن افتتاح نفق التحرير يوم غد



اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن افتتاح نفق التحرير وسط العاصمة بالكامل يوم غد السبت. الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن افتتاح نفق التحرير وسط العاصمة بالكامل يوم غد السبت. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه "تم انجاز اعمال الصيانة الخاصة بنفق التحرير المتمثلة بصيانة مفاصل التمدد ومعالجة تكسرات الطريق بالاضافة الى اعمال التخطيط والتأثيث وغيرها". واضافت ان "افتتاحه امام حركة السير والمرور سيكون يوم غد السبت". يذكر ان أمانة بغداد أعلنت، مؤخراً، عن قرب افتتاح نفق التحرير وسط العاصمة بغداد بعد إعادة تأهيله، فيما اشارت الى إعادة الحياة لـ(36) محلا تجارياً مغلقاً فيه.





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