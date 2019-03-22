طهران تعرب عن مواساتها للعراق وتعزي أُسر ضحايا العبارة

الخليج 365/ بغدادأعرب المتحدث باسم وزارة خارجية الايرانية، الجمعة، عن مواسات بلاده للعراق بشأن حادث انقلاب العبارة في مدينة الموصل، مقدما تعازيه لأُسر الضحايا.

وقدم بهرام قاسمي التعازي الى الحكومة والشعب العراقي بحادث غرق العبارة في نهر دجلة، والذي أودى بحياة العشرات من الركاب وأغلبهم من النساء والاطفال، معربا عن مواساته وتعزيته لأسر الضحايا، متمنيا لهم الصبر والسلوان".



يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقدان اخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.