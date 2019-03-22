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السعودية توجه برقية تعزية للعراق بشأن حادثة غرق العبارة في الموصل

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الخليج 365/ بغداد
وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده ، الجمعة، برقية عزاء إلى الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عد المهدي، بعد سقوط عدد من القتلى في غرق عبارة في نهر دجلة.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، فقد "بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق إثر نبأ غرق عبارة في نهر دجلة".



وقال سلمان في البرقية: "علمنا بنبأ غرق عبارة في نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية العراق الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، راجين عودة المفقودين سالمين".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قال بها: "تلقيت نبأ غرق عبارة في نهر دجلة، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة".

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